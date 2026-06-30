Viery è a Firenze: visite mediche e giro del Viola Park per il nuovo difensore della Fiorentina - FOTO

Ancora poche ore e Viery Fernandes sarà ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore brasiliano, dopo essere atterrato a Roma, si è diretto subito verso Firenze dove ha svolto le visite mediche.

Poi il trasferimento al Viola Park: Viery, vestito subito con la divisa ufficiale della Fiorentina (e abbiamo quindi un primo spoiler dell'abbigliamento Joma per gli allenamenti), ha visitato il centro sportivo viola come si evince dalle foto pubblicate dal club.