Janotka: "Giocare contro la Fiorentina rappresenta una sfida enorme per noi. Qualunque cosa diciamo..."

L'allenatore del Sigma Olomuc, Tomáš Janotka, è già proiettato alla sfida di Conference League di giovedì prossimo contro la Fiorentina.

“Vogliamo recitare un ruolo degno”

“Siamo emozionati - ha detto - e vorremo recitare un ruolo degno nella Conference League e magari anche raccogliere abbastanza punti per raggiungere i playoff. Sappiamo che è impegnativo ma non impossibile”.

“Una sfida enorme”

E poi sul match del Franchi: “Non saremo i favoriti, qualunque cosa diciamo o pensiamo. Queste sono partite che rappresentano una sfida enorme per noi. Credo che i ragazzi possano dare il massimo in uno scontro del genere. Ma la prossima partita con lo Jablonec in campionato non sarà meno importante, perché vogliamo vincere e rimanere nel gruppo delle prime sei”.