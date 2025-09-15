Verona e Cremonese terminano a reti bianche: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Terminato poco fa il posticipo del lunedì pomeriggio di Serie A. In campo, Verona e Cremonese, con i grigiorossi forti di due vittorie nelle prime due di campionato.
Al Bentegodi, si segnala l'infortunio di Roberto Gagliardini, appena arrivato in gialloblù. Debutto anche per Jamie Vardy, approdato nel nostro campionato dalla Premier League: pochi squilli per l'inglese. Alla fine è 0-0 il risultato finale, che porta la Cremo a soli due punti dalla vetta; il Verona invece raggiunge la Fiorentina a quota 2.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Napoli 9, Juventus 9, Udinese 7, Milan 6, Cremonese 7, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 4, Torino 4, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Fiorentina 2, Verona 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1.
