La formazione della Fiorentina Primavera: tornano Harder e Rubino. Undici tipo per Galloppa

Prima di Inter-Fiorentina, andrà in scena lo scontro diretto al vertice nel campionato Primavera. La Viola di Galloppa è ospite della capolista Roma, che questo pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 18:00) potrebbe esser ripresa in classifica.

Le scelte di Galloppa

Per il match Galloppa ha scelto Vannucchi fra i pali, Trapani a destra, Baroncelli e Kouadio centrali e Scuderi sulla sinistra. In mediana spazio a Harder, Keita e al numero ‘10’ Ievoli. Davanti torna Rubino assieme a Braschi e Bertolini. Modulo previsto il 4-3-3.

La formazione della Primavera

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Kouadio, Scuderi; Harder, Ievoli, Keita; Bertolini, Braschi, Rubino. All.: Galloppa.