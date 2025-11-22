Problemi fisici per Dodo e Piccoli: le loro condizioni. Entrambi in dubbio per la Conference
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Problemi fisici accusati durante la partita contro la Juventus per Dodo e Piccoli. La presenza di entrambi per la partita che la Fiorentina giocherà in Conference contro l'AEK Atene è a questo punto in dubbio.
Dodo
Il brasiliano ha lamentato un risentimento ai flessori della coscia destra. Per questo motivo è stato tolto all'intervallo da Vanoli. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime 24 ore.
Piccoli
Quanto all'attaccante ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Nel corso della rirpresa ha lasciato spazio a Gudmundsson.
