Problemi fisici per Dodo e Piccoli: le loro condizioni. Entrambi in dubbio per la Conference

Claudio Tirinnanzi /
Piccoli Kelly
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Problemi fisici accusati durante la partita contro la Juventus per Dodo e Piccoli. La presenza di entrambi per la partita che la Fiorentina giocherà in Conference contro l'AEK Atene è a questo punto in dubbio. 

Dodo

Il brasiliano ha lamentato un risentimento ai flessori della coscia destra. Per questo motivo è stato tolto all'intervallo da Vanoli. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime 24 ore. 

Piccoli

Quanto all'attaccante ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Nel corso della rirpresa ha lasciato spazio a Gudmundsson

