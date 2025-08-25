Sulle pagine del QS La Nazione trova spazio il commento del giornalista Benedetto Ferrara sulla partita tra Cagliari e Fiorentina: “Doppia delusione: poco gioco, poche idee e ”Ronaldo" Mandragora che la butta dentro per un vantaggio che quasi ti vergogni. Poi però arriva il pareggio al 94' che ti spegne l'entusiasmo e ti riporta sulla Terra. E' chiaro che la prima di campionato quasi mai ti regala una versione limpida di quella che sarà la tua squadra. Però qualche frammento di verità lo puoi trovare. Qualcuno dirà che la Fiorentina ha giocato giovedì in Coppa, ma come alibi fa quasi sorridere".

“Pioli aspetta altri acquisti”

“Semmai - continua Ferrara - è evidente che la Fiorentina sta ancora (ed è normale) cercando sé stessa, così come sta ancora pensando al mercato. Il centrocampo è troppo vago, e riempire lo spazio con la linea offensiva al momento è ancora complicato. Pioli si aspetta qualche mossa in entrata, ma prima dovrà essere risolta la faccenda Beltran. Per il resto questa Fiorentina può solo crescere. E quel ”può" sta per un “deve”. Ma questo è ovvio. P.s. Evviva De Gea. Niente di nuovo".