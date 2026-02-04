​​

Giuseppe Commisso: "Un abbraccio a Paratici, siamo molto soddisfatti della scelta. Portiamo avanti il percorso di crescita"

Adesso è ufficiale: Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Lo era già da metà gennaio, ma da oggi è entrato al Viola Park ed è finalmente operativo, al lavoro per e con il club viola.

Commisso accoglie Paratici

Per l'occasione, la Fiorentina ha preparato un comunicato per dargli il benvenuto e gli auguri di un buon lavoro. Al suo interno, sono contenute anche le dichiarazioni del presidente Giuseppe B. Commisso, che lo ha accolto così.

“Siamo estremamente soddisfatti. L'esperienza e la visione sono un valore aggiunto fondamentale”

“Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita”.

