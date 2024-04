A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo sull'attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole a pochi minuti dal match contro il Genoa: "Ancora la matematica dice che la squadra viola piò raggiungere il settimo o l'ottavo posto, ma la logica dice il contrario.

Queste ultime prestazioni hanno fatto aumentare il pessimismo intorno alla Fiorentina e c'è poca fiducia. Sento una passione che pian piano si sta affievolendo. Non c'è tempo per metabolizzare una partita che ce n'è subito dopo un'altra. Credo in diversi dovrebbero prendere a esempio Luca Ranieri: tatticamente magari è inferiori agli altri, ma il suo comportamento e la grinta che mette in campo sono esemplari".