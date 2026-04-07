Dodô fa sperare Vanoli, gli altri sono tutti più indietro e a rischio forfait

Nell'ultima partita di campionato giocata a Verona, la Fiorentina si è presentata con diverse assenze nelle proprie fila.

Dodô più avanti

Ora, escludendo Solomon, argomento che abbiamo approfondito a parte, come stanno gli infortunati viola? Su La Gazzetta dello Sport si legge in merito che il più avanti di tutti, quello che fa sperare il tecnico Vanoli, è il brasiliano Dodô, che già ieri ha fatto tutto l'allenamento con la squadra.

Lavoro personalizzato

Gli altri, per inciso Mandragora, Fortini e Parisi, hanno proseguito facendo lavoro personalizzato, quindi sono tutti più indietro rispetto all'esterno destro. Rischio forfait per tutti? Ancora certezze non vi sono in merito, certo è il fatto che dovranno essere tutti sott'occhio sia oggi che domani, negli ultimi allenamenti che la squadra farà prima della trasferta di Londra.