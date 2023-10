L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di elogiare la grande prestazione di ieri sera di Udogie, oltre che a dire la sua sul caos scommesse. Ecco cosa ha detto l'ex attaccante viola:

“Udogie è veramente tanta roba, se continua cosi può fare un percorso importante. Chiaramente il paragone con Maldini è inarrivabile, come livello, però questo ragazzo ha tutte le qualità per dire la sua in questa nazionale: è un giocatore moderno, con un fisico imponente e tanto coraggio con il pallone tra i piedi. A Wembley è stata la sua miglior prestazione. Come terzini per il futuro siamo messi bene. Se non si perde con la testa, è un grande giocatore".

Ha poi parlato del caos scommesse e di Fagioli: “Si vede che vuole tirare fuori tutto perché ha capito di aver toccato il fondo. Fa impressione fino a dove era arrivato di debiti: 3 milioni in così poco tempo vuol dire che erano puntate altissime e non aveva più la lucidità. E' stato anche 'bravo' ad essere comunque sereno quando giocava. La ludopatia è una cosa molto seria, ma non ci possono essere tutti questi ludopatici. Tanto fa la noia, cosa che fa incavolare ancora di più, ma ripeto: da giovane non tutti hanno la percezione di quanto si guadagna e non si dà tanto valore a questo. Ho sentito il papà di Fagioli, a cui sono vicino, ma va a colpevolizzare gli altri per quanto accaduto. Invece no, tu devi gestirgli i soldi, perché se ha tutti questi soldi a disposizione il rischio è alto, soprattutto se si ha un certo tipo di carattere. La punizione ricevuta è giusta, è andata anche bene e spero gli sia servita davvero di lezione".