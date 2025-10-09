Corriere Fiorentino: Una squadra senza riserve e il patrimonio dilapidato nei secondi tempi

C'è una pagina tutta sulla Fiorentina all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Largo spazio viene dato a: “Una crisi senza riserve”. Ovvero: “Un solo gol è arrivato dai 15 cambi e la Fiorentina ha dilapidato 8 punti durante la partita: nessuno in serie A ha fatto peggio”.

Nicolussi e Piccoli

In taglio basso: “La prima volta di Nicolussi Caviglia e Piccoli ”Felici in azzurro, in viola momento difficile". Sottotitolo: “Esordio per entrambi a Coverciano. Il regista: ”Giusto tenere separate le cose".