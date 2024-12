Così è se mi pare… - A Martinelli auguro una… figurina

Costagliola (sulla fiducia dei racconti di chi lo vide giocare). Sarti per il piazzamento (anche se i ricordi personali sono in nerazzurro). Superchi perché fu nell’undici del secondo scudetto. Galli per la concentrazione. Toldo per il coraggio. Frey per l’esplosività.

Ma il portiere della Fiorentina a cui resto più affezionato è Albertosi. Perché era sfrontato, guascone. Volava da palo a palo con tuffi spettacolari per la gioia dei fotografi. Le sue erano parate da cartolina. Un portiere capace di rubare la scena perfino ad un goleador come Hamrin. Nei miei ricordi di bambino quella di Albertosi era la figurina Panini più attesa ogni volta che aprivo una bustina da 10 lire. Quando fu ceduto al Cagliari mi venne da piangere.

La svolta tra i pali dopo anni di buio

Ormai da diversi anni sulla porta della Fiorentina è calato il buio, al massimo il crepuscolo. Tanti onesti estremi difensori della porta viola, nessuna eccellenza. Fino a De Gea, che però è nella fase finale della sua carriera.

Domani farà il suo esordio fra i pali in Conference League, Tommaso Martinelli, che compirà 19 anni il giorno della Befana. E’ nato a Firenze sia anagraficamente (formalmente alla maternità dell’Annunziata che è a Bagno a Ripoli), sia come calciatore. Da tempo gli esperti lo indicano come un predestinato.

Il sostegno dei tifosi

I tifosi della Fiorentina sono pronti a sostenerlo. Al Franchi, per quanto ricordi, nessun giovane è mai stato fischiato, anche in caso di errori grossolani. Di questo Martinelli può star certo. Si senta protetto, avrà le spalle coperte.

Non so se augurargli di mostrare già domani quanto vale (significherebbe una Fiorentina che subisce) o di trascorrere una tranquilla serata da spettatore. E allora esco dall’incertezza con l’auspicio che, tra qualche anno, Martinelli diventi la figurina Panini più ambita dai piccoli (e magari anche dai grandi) tifosi viola.