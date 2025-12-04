Proc. Bove: "Siamo molto ottimisti su un suo ritorno in campo. Ha un gran voglia di giocare"

Il procuratore di Edoardo Bove, Diego Tavano, intervenuto su Radio Uno Rai, ha parlato della possibilità di ritorno in campo dell'ex centrocampista della Fiorentina.

“Siamo molto ottimisti”

“Siamo molto ottimisti - ha detto - Stiamo rispettando i tempi. Edoardo ha una grandissima voglia di giocare e ci auguriamo di vederlo presto in campo. Il ragazzo si sta allenando regolarmente, poi vedremo”.

“Tutti gli vogliono bene”

Poi ha aggiunto: “In Italia, le leggi sono più restrittive. Ma rivederlo in campo è il sogno di tanti italiani perché in questi mesi tutti hanno dimostrato, indistintamente, di volergli bene”.