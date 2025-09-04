A Lady Radio ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, commentando molti argomenti a tinte viola, dal mercato gigliato alle prospettive della squadra di Pioli.

‘Un mercato più che sufficiente, nella testa di Pioli vedo un centrocampo a tre’

“Mercato da 7, coperti tutti i ruoli anche vice Dodô. Nicolussi Caviglia ci porterà a giocare a 3 in mediana e far agire Fagioli nel ruolo a lui più congeniale. La rosa è messa bene, Pioli necessita di un po’ di tempo per assemblare bene il tutto perchè è cambiata la mentalità, ma credo il gioco possa arrivare ed anche i risultati. Pongracic si specchia troppo e questo è un difetto, servirebbe maggiore concretezza. Nella testa di Pioli penso ci sia un centrocampo a tre. Il playoff di Conference League ridicolo, squadre come la Fiorentina non dovrebbero giocarlo. Le squadre di alcune nazioni dovrebbero saltare questo turno di spareggio. Col Napoli firmerei per un pareggio, la Fiorentina è ancora un cantiere aperto, quella di Conte è una squadra già fatta”.

‘Il Gudmundsson di Genova non si è mai visto a Firenze’

“Credo che il doppio attaccante lo vedremo spesso, certo, dipenderà anche dall’avversario. Per esempio non credo che col Napoli vedremo Gudmundsson con Kean e Piccoli, è però un’alternativa se l’islandese non torna quello di Genova. Il giocatore visto in rossoblù a Firenze non l’abbiamo mai visto. Fazzini è un ottimo giocatore, per le prestazioni fatte vedere finora sembra interessante, ha idee, penso però che per vederlo titolare oggi sia presto. Alla lunga però credo che possa diventarlo”.