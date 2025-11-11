Palladino arrivato a Zingonia: inizia la sua era all'Atalanta. Qualcuno lo rivoleva a Firenze ma...

La nuova avventura di Raffaele Palladino all'Atalanta è ufficialmente iniziata stamani. L'ex tecnico della Fiorentina è arrivato al centro sportivo di Zingonia ed è pronto per far partire il proprio lavoro per risollevare la formazione nerazzurra dopo l'esonero di Ivan Juric.

Ritorno a Firenze

Alcuni giocatori viola avevano auspicato il suo ritorno a Firenze nel momento della crisi tecnica e della scelta del sostituto di Stefano Pioli, ma non c'erano le condizioni per poter concretizzare questo suo rientro.

Opportunità importante

Poi Palladino ha detto no al Genoa perché sapeva che ci sarebbe potuta essere questa opportunità importante, perché avrà per le mani adesso una squadra che dovrà lottare per tornare in posizioni più consone di classifica e per giocarsi le proprie chance in Champions League (approdo ai play off).