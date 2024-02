Gli occhi di un club di Premier piombano su un ex attaccante della Fiorentina: trattativa in corso

Aria di Premier per Pedro?

L’ex attaccante della Fiorentina Pedro, dopo essersi confermato nel Flamengo, potrebbe tornare nuovamente a giocare in Europa. Nonostante nei 6 mesi a Firenze non proprio esaltanti, in cui ha raccolto soltanto 4 presenze senza riuscire a segnare, le ottime prestazioni negli ultimi tre anni e mezzo a Rio de Janeiro hanno fatto si che alcuni club europei siano tornati a pensare a lui.

Il Chelsea di Pochettino fa sul serio

Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal portale britannico "Le Transferts", nelle ultime settimane la dirigenza del Chelsea avrebbe iniziato la trattativa con il Flamengo per portarlo a Londra la prossima estate. Dopo la vittoria in Libertadores nel 2022, l’attaccante ha prolungato il contratto che lo lega al club di Rio fino al dicembre del 2027 ed attualmente, secondo i valori di mercato, il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 35 milioni di euro.