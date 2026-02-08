Niente giorno di riposo per la Fiorentina? Almeno non oggi: la scelta di Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo lo shock nel finale contro il Torino, la Fiorentina di Paolo Vanoli è tornata subito in campo questa mattina al Viola Park.
Niente riposo (almeno per oggi)
Lavoro di scarico e defaticante per chi ha giocato ieri sera al Franchi, seduta più intensa sul campo per gli altri, fra cui Robin Gosens, assente contro il Toro.
Ma domani…
Vanoli domani concederà un giorno di riposo a tutto il gruppo. Da martedì la ripresa della preparazione in vista del match contro il Como di sabato pomeriggio.
