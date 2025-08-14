C'è anche la Fiorentina su un giovane attaccante del Monaco. Il club di Ligue 1 però non vuole cedere il giocatore: i dettagli

George Ilenikhena, attaccante classe 2006 di proprietà del Monaco è stato accostato anche alla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi nel proprio reparto offensivo.

Ben quattro squadre sul giocatore

In queste ore il portale footmercato.net ha spiegato come sul conto del giovane centravanti, valutato almeno 15 milioni di euro, ci siano almeno quattro opzioni sul tavolo: quelle di Stoccarda e Bayer Leverkusen in Bundes, quella del Villarreal in Liga e quella appunto della Fiorentina in Serie A.

Il Monaco però…

Il Monaco tuttavia non è realmente interessato a nessuna di esse, poiché la posizione del club rimane quella di trattenere George Ilenikhena per aiutarlo a crescere.