Le FORMAZIONI ufficiali di Fiorentina-Benevento: Joao Mario dentro Jimenez out, Atta e Gudmundsson dietro Kean

Finalmente ci siamo: la Fiorentina torna in campo in gara ufficiale. Lo fa dopo una stagione drammatica, ma con rinnovato entusiasmo. La prima uscita di mister Fabio Grosso è in Coppa Italia contro il Benevento.

Fiorentina in campo in Coppa Italia

Il primo undici ufficiale del neo-tecnico viola vede De Gea in porta, il portoghese Joao Mario e lo spagnolo Valdepenas a protezione delle fasce. A proposito di terzini, Jimenez è stato tenuto fuori a scopo precauzionale. I centrali difensivi, invece, sono Dragusin e Ranieri. A centrocampo, con Mandragora out, prendono posto Ndour, Fagioli e Brescianini. Davanti Atta e Gudmundsson supportano l’unica punta Kean.

La prima formazione ufficiale della Viola di Grosso

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. All.: Grosso.

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola; Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. All.: Floro Flores.