Fortini e Dodô si fanno piccionare da Sorensen, Kean tira da ognidove ma... Alla Fiorentina serve una deroga dalla Lega

Neanche contro il Parma, i cui giocatori hanno la tecnica individuale di una squadra di amatori, la Fiorentina riesce a non perdere. Ormai è sprofondo viola. Il lumicino acceso dopo la vittoria contro l’Udinese si è già spento.

Una deroga

L’unica possibilità è chiedere alla Lega Serie A una deroga affinché le squadre che affrontano i viola debbano giocare in dieci contro undici. Forse allora la salvezza sarebbe poassibile. Forse.

Voti e giudizi

Dodô: 4,5 Non bastano due cross decenti a recuperare la dormita sull’incursione di Sorensen che segna indisturbato.

Fortini: 4 In combutta con Dodô si fa piccionare da Sorensen. Costantemente in difficoltà.

Kean: 3 Tira in porta da ognidove, non centra mai il bersaglio.

Piccoli: 4 Manca di testa la palla del pareggio.

