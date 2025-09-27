Il gol di Chiesa vanificato al 97simo: la contendente della Fiorentina in Conference vince la seconda partita stagionale contro il Liverpool
Il Crystal Palace, contendente della Fiorentina nella corsa alla Conference League, strappa un'ottima vittoria in casa contro il Liverpool per 2-1: in rete per i Reds l'ex viola Federico Chiesa.
La cronaca della partita
Al nono minuto ci ha pensato Sarr a portare avanti i padroni di casa, che hanno mantenuto il +1 sul Liverpool per quasi 80 minuti prima che Chiesa, entrato 13 minuti prima, trovasse il gol del momentaneo 1-1: è lui il più veloce a ribadire in rete una respinta dei padroni di casa. Tuttavia, la doccia gelata al 97simo la offre Nketiah: l'ex Arsenal batte Alisson da due passi e chiude l'incontro.
Due su due
Per il Crystal Palace è la seconda vittoria stagionale contro il Liverpool (su due incontri!): la prima, pur se arrivata ai rigori, è valsa la vittoria del Community Shield, la supercoppa inglese. Fiorentina avvisata.