​​

header logo

Il gol di Chiesa vanificato al 97simo: la contendente della Fiorentina in Conference vince la seconda partita stagionale contro il Liverpool

Redazione /

Il Crystal Palace, contendente della Fiorentina nella corsa alla Conference League, strappa un'ottima vittoria in casa contro il Liverpool per 2-1: in rete per i Reds l'ex viola Federico Chiesa.

La cronaca della partita

Al nono minuto ci ha pensato Sarr a portare avanti i padroni di casa, che hanno mantenuto il +1 sul Liverpool per quasi 80 minuti prima che Chiesa, entrato 13 minuti prima, trovasse il gol del momentaneo 1-1: è lui il più veloce a ribadire in rete una respinta dei padroni di casa. Tuttavia, la doccia gelata al 97simo la offre Nketiah: l'ex Arsenal batte Alisson da due passi e chiude l'incontro.

Due su due

Per il Crystal Palace è la seconda vittoria stagionale contro il Liverpool (su due incontri!): la prima, pur se arrivata ai rigori, è valsa la vittoria del Community Shield, la supercoppa inglese. Fiorentina avvisata.

Notizie correlate
💬 Commenti