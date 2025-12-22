La corte di Genoa e Marsiglia su Mandragora non attacca: il centrocampista verso la permanenza a Firenze. L'arrivo di Paratici...

Rolando Mandragora è finito al centro delle conversazioni di mercato della Fiorentina dopo l'interesse palesato da parte di Genoa e Marsiglia. Eppure, riporta tuttomercatoweb.com, il centrocampista non avrebbe chiesto la cessione.

Verso la permanenza?

Infatti, il classe ‘97 non ha intenzione di lasciare la Fiorentina anche in virtù del rinnovo firmato non molto tempo fa. Da questo punto di vista, la sua permanenza potrebbe acquisire quota grazie al papabile arrivo di Paratici, che conosce bene il ragazzo avendolo avuto con sé alla Juventus.

Nessun problema serio

Mandragora, intanto, ieri è uscito anzitempo dalla partita contro l'Udinese, ma niente di preoccupante: pura prassi per evitare infortuni peggiori, in una partita già virtualmente chiusa.