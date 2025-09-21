Il tecnico del Como, Cesc Fabregas a Dazn ha parlato così della vittoria al Franchi sulla Fiorentina:

"Un po' di serenità nel secondo tempo, coraggio ne abbiamo anche troppo. Nei primi cinque minuti la Fiorentina ci è venuta a pressare forte e ci lasciava un uomo contro uomo clamoroso dietro. Quando hanno iniziato a vedere che andavamo diretti sulla profondità si sono abbassati e hanno calato l'energia, dopo la mezz'ora abbiamo fatto una grande gara.

Talenti italiani? Nella Fiorentina ci sono Fagioli e Nicolussi, ci sono e sono pronto a trovarli e formarli anche io a Como. Noi in Primavera abbiamo preso tanti italiani e vogliamo formarli dai 16 anni per dargli l'opportunità quando sarà il momento giusto".