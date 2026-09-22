Mastantuono: "Sono molto contento di quello che sto facendo con la Fiorentina, mi sto godendo appieno il calcio italiano"

L'aver trovato spazio e tanti minuti di gioco con la Fiorentina ha consentito a Franco Mastantuono di guadagnare la convocazione della nazionale argentina.

Il giocatore, dopo un lungo volo intercontinentale, è arrivato in patria per potersi mettere a disposizione del selezionatore albiceleste, Lionel Scaloni.

Le parole del calciatore della Fiorentina

Intanto dalla sua bocca sono uscite parole importanti circa la sua esperienza a Firenze e nella nostra Serie A, riportate da TYC Sports: “L’adattamento al calcio italiano sta andando bene - ha detto - sono molto contento, sto giocando e mi sento molto bene. È un tipo di calcio che non mi deve dare nessuna rivincita, ma molto bello, diverso da quello spagnolo, me lo sto godendo appieno”.