Marotta: "Solo Fiorentina e Como hanno speso sul mercato. In Italia serviranno fantasia e scelte lungimiranti"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo la chiusura dl mercato, mostrando perplessità sulla situazione italiana attuale a livello complessivo.

‘Oggi le plusvalenze sono voci rilevanti’

“Siamo in grande involuzione. All'inizio degli anni 2000 il player trading lo conoscevamo solo per attrarre giocatori importanti, mentre oggi le plusvalenze sono voci rilevanti nei bilanci”.

‘Solo Fiorentina e Como hanno speso’

"Il calciomercato in Italia ora non può che portare operazioni che portano a pareggi di bilancio. Tranne il Como e la Fiorentina, il resto si sono abbastanza contenuti nelle spese. Si dovrà essere lungimiranti, spazio alla fantasia, alla creatività e alla competenza dei manager più che ai finanziamenti dei soci".