Infortunio per un centrocampista del Bologna: Italiano torna a guardare in casa Fiorentina per il mercato. La situazione

In casa Fiorentina c'è una situazione piuttosto delicata emersa recentemente: le richieste di Rolando Mandragora e dell'entourage vengono reputate eccessive dal club viola. Si registra ancora distanza e qualunque offerta sul mercato viene dunque ascoltata. Attenzione a un altro club di Serie A che valuta concretamente l'acquisto.

Mandragora torna di moda in casa Bologna? Infortunio a centrocampo per Italiano

L'ex viola Vincenzo Italiano, ora al Bologna, deve fare i conti con un nuovo infortunio: si è fermato Lewis Ferguson, che certamente salterà la prima giornata di campionato a Roma contro Gasperini e ha una situazione da monitorare (problema muscolare). Un ulteriore rinforzo a centrocampo, dunque, non guasterebbe ed è richiesta espressa del tecnico. Secondo quanto riportato da Bolognasportnews.it, Mandragora è reputato un ottimo profilo per rinforzare il centrocampo del Bologna. Torna vivo l'interesse per il centrocampista della Fiorentina, che non sta sbloccando il suo rinnovo.