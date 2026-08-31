La Fiorentina si porta a casa Beto e saluta Kean. Si apre una nuova era per l'attacco viola

Una settimana finisce e un'altra si apre. E a cavallo tra questo lasso temporale ecco che arriva una svolta, da capire se positiva o negativa alla fine dei conti, per la Fiorentina.

Ecco Beto

Secondo quanto riportato da Sky, il club viola ha chiuso l'acquisto di Beto, centravanti di proprietà dell'Everton che è addirittura atteso per le visite mediche a stretto giro di posta. Costo del suo cartellino tra i 17 e i 18 milioni di euro.

Via Kean

Parallelamente secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, si sono definitivamente aperte le porte per il trasferimento di Moise Kean dalla Fiorentina al Como. Un affare quest'ultimo che tra parte fissa e bonus porterà in cassa circa 40 milioni di euro, praticamente il doppio di quanto speso per assicurarsi Beto.

La Fiorentina ha provato la zampata per arrivare a nomi più importanti rispetto a quello dell'ex Udinese, a cominciare da Zirkzee, ma non è evidentemente riuscita a chiudere per i propri obiettivi primari.