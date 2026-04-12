Brusco incontro con la realtà londinese per Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Tottenham. Sondato in passato anche dalla Fiorentina, l'ex tecnico del Marsiglia ha invece sposato il progetto inglese: il primissimo passo, però, non è andato secondo i piani.

Piove sul bagnato

Infatti, il suo Tottenham ha perso contro il Sunderland per 1-0 grazie alla rete di Mukiele e, in concomitanza della vittoria del West Ham di due giorni fa, è sceso in zona retrocessione avendo collezionato solo 30 punti, a -2 proprio dai vincitori della Conference League di tre anni fa. Situazione a dir poco drammatica nel nord di Londra: resta da capire, se il Tottenham retrocedesse davvero, la volontà di De Zerbi di rimanere anche in Championship.