Sondato anche dalla Fiorentina, scelse l'Inghilterra: De Zerbi toppa l'esordio sulla panchina del Tottenham e ora guarda da vicino la retrocessione
Roberto De Zerbi
Brusco incontro con la realtà londinese per Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Tottenham. Sondato in passato anche dalla Fiorentina, l'ex tecnico del Marsiglia ha invece sposato il progetto inglese: il primissimo passo, però, non è andato secondo i piani.
Piove sul bagnato
Infatti, il suo Tottenham ha perso contro il Sunderland per 1-0 grazie alla rete di Mukiele e, in concomitanza della vittoria del West Ham di due giorni fa, è sceso in zona retrocessione avendo collezionato solo 30 punti, a -2 proprio dai vincitori della Conference League di tre anni fa. Situazione a dir poco drammatica nel nord di Londra: resta da capire, se il Tottenham retrocedesse davvero, la volontà di De Zerbi di rimanere anche in Championship.
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