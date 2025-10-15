E pensare che per lui sono arrivati a litigare perfino Inzaghi e Marotta...

Qual è il vero Albert Gudmundsson? E' questa la domanda che all'interno della Fiorentina è stata fatta più spesso nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

Inzaghi e Marotta

Quello ammirato col Genoa era riuscito a stregare praticamente tutti. Perfino Simone Inzaghi, allora allenatore dell'Inter, che era arrivato a litigare con Beppe Marotta per averlo in nerazzurro.

Scadente in viola, protagonista con l'Islanda

Intanto in questa stagione c'è stata una grande differenza tra le sue prestazioni in viola, scadenti, e quelle con l'Islanda. Giusto per stare a quanto visto nel corso dell'ultima settimana, Gud è stato protagonista sia contro l'Ucraina (due gol e una traversa colpita), sia contro la Francia (un assist e mezzo).

Ci sarà una svolta anche a Firenze?