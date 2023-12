Mareggini: "Terracciano ha portato punti alla Fiorentina a differenza degli scorsi anni. Su Christensen in molti si sono ricreduti. Savorani..."

A Radio Bruno ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini, intervenendo sulla coppia di estremi difensori a disposizione di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Terracciano in questo inizio di stagione ha portato punti alla Fiorentina con le sue parate, a differenza degli anni precedenti. E' uno che segue il metodo, poco esuberante. Per questo gli è servito più tempo per arrivare a questo livello.

Su Christensen in tanti si sono ricreduti, non era l'ultimo degli arrivati anche se poco conosciuto. Per consolidarsi avrà bisogna di trovare continuità. Giocare la Conference per intero non sarebbe male. Savorani? Ha meriti, ma i maggiori sono dei ragazzi stessi”.