Il solito Vlahovic: l'ex viola chiede troppo per tutti. La Liga non lo vuole e la Juve lo rimpiazza

Il solito Dusan Vlahovic… Il serbo ha lasciato la Fiorentina nell'ormai lontano 2022 per andare alla Juventus, dove ha trascorso oltre quattro stagioni. Il suo contratto è arrivato a cifre stellari, che il club bianconero non ha voluto rinnovare ulteriormente.

Non è cambiato nulla, caro Dusan…

Adesso il serbo, in scadenza tra qualche settimana, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Ma il problema è sempre lo stesso, chiede troppi soldi. La Juve lo ha scaricato per questo motivo, ci sarebbe anche il retroscena di un risentimento ("Non mi vorrete mica pagare quanto David", avrebbe detto Vlahovic). Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'attaccante è stato offerto al top di gamma della Liga, dunque a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.

Chiede troppo e i club spagnoli gli voltano le spalle

Nessun club spagnolo, però, si è fermato a valutazioni per Vlahovic. Non tanto per ragioni tecniche, quanto per la cifra che il serbo chiede come ingaggio, ritenuta spropositata. Intanto la Juventus sta trovando il rimpiazzo: proseguono le trattative per Alexander Sorloth dell'Atletico.