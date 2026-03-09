Teotino: "Anche contro il Parma una Fiorentina imbarazzante, se continua così non so come possa andare a finire"
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo anche sulla quota salvezza e sul coinvolgimento nella zona calda della squadra viola.
Le parole di Teotino
“Credo che la quota salvezza si possa alzare, anche se Pisa e Verona le vedo troppo indietro per tentare una risalita. La Cremonese non ha una reazione già da molto tempo, o inizia a fare punti adesso o non risale più”.
Sulla Fiorentina
“Anche la Fiorentina deve tenere le antenne dritte, perché non sta andando bene. Anche contro il Parma è stata imbarazzante, una partita bruttissima. Se continua così non so come va a finire”.
💬 Commenti (1)