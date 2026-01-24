La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: si rivede addirittura Kouame, Galloppa lo scambia con Braschi

In attesa di trovare una collocazione sul mercato, Christian Kouame torna in campo e lo fa con la Primavera viola, impegnata tra mezz'ora con il Genoa al Viola Park. Impiego da esterno nel 4-2-3-1 di Galloppa per l'ivoriano, rientrato dal crociato ma impiegato solo in un paio di scampoli in stagione.

Due calciatori in prima squadra

Percorso inverso invece per Braschi che non ci sarà perché impegnato con la prima squadra oggi contro il Cagliari. Assenti per lo stesso motivo anche Kospo e Balbo. Debutto assoluto per il terzino classe 2008 Perrotti, si rivede Keita in panchina dopo mesi di assenza. Out Puzzoli.

L'undici viola

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Turnone, Sadotti, Perrotti; Deli, Montenegro; Bertolini, Atzeni, Kouame, Jallow.