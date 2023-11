Bocci: "Allegri è furbo a parlare di Champions per la Fiorentina, se la squadra di Italiano non segna subito domani diventa un problema..."

A Radio Bruno di Fiorentina-Juventus ha parlato il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci:

"Allegri parla di Champions per la Fiorentina? E' furbo, lo dice tutti gli anni, non ha vinto scudetti e fatto finali di Champions per caso. E’ un allenatore che fa un calcio antico, opposto a quello di Italiano, ma sa come si fa. Non verrà certo a dire che la Fiorentina è inferiore, sono cose abbastanza normali anche se è vero che la Juve ha patito tantissimo l’anno scorso nelle due gare con contro la squadra viola. E la Fiorentina riuscir a fare gol in fretta sarà un tipo di partita, se non arrivasse un gol subito allora diventerebbe tutto complicato. La Juve si chiude e ha la qualità vera per ripartire.

La Fiorentina più della qualità del suo gioco dovrebbe migliorare nel suo equilibrio, perché alla fine diventa l'arma in più o in meno. La Fiorentina fa troppi regali, butta via partite come all'Olimpico e non va bene".