Ecco perché Commisso e la Fiorentina hanno deciso di accelerare. Una concessione lunga che fa gola in chiave Europeo

L’uscita pubblica della Fiorentina sul rifacimento del Franchi arrivata, dopo mesi di no ("Neanche un penny sul Franchi"), non è stata certo casuale e senza una riflessione.

Le due ragioni dell'accelerazione

Sul Corriere Fiorentino si legge che il club viola ha deciso di accelerare per due ragioni: la necessità assoluta di trovare uno stadio in cui far giocare la squadra nei prossimi due anni di lavori e l’occasione di poter arrivare a una concessione lunga nel tempo e vantaggiosa dal punto di vista economico.

Denaro fresco per il club

L'arrivo di un evento internazionale come l’Europeo potrebbe portare nuovi introiti e visibilità anche alla Fiorentina, con il Viola Park che quell’estate potrebbe ospitare una grande Nazionale e far entrare denaro fresco al club.

Posizione forte di Firenze con lo stadio rifatto

Intanto il presidente della FIGC Gravina ha parlato del 2026 come deadline per scegliere i cinque stadi italiani che ospiteranno la competizione, ma è logico che far partire i lavori e trovare le finanze per coprire tutto lo stadio, metterebbe Firenze in posizione di enorme vantaggio rispetto alla concorrenza.