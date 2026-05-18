Polverosi: "Vanoli ha superato l'esame, lo dicono i risultati. Paratici ha una missione non facile, trovarne uno migliore"

Il noto giornalista fiorentino Alberto Polverosi, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato la partita contro la Juventus vinta dalla Fiorentina e ha provato ad ipotizzare il futuro della squadra viola.

Il punto di (ri)partenza

“C’è un’immagine in questa partita che potrebbe diventare un punto di partenza per creare il gruppo nella Fiorentina della prossima stagione - scrive Polverosi - è la corsa e poi l’abbraccio di tutta la squadra a Parisi, tornato in panchina con le stampelle, subito dopo il gol di Mandragora”.

Il futuro di Vanoli

Polverosi prosegue soffermandosi sul futuro dell'attuale tecnico gigliato: “Ma da domani, smaltita la soddisfazione per questa vittoria (un trionfo per Firenze), l’euforia dovrà cedere il passo al ragionamento. Il giudizio finale andrà esteso su tutta la stagione. Parliamo dei giocatori, non dell’allenatore. L’allenatore ha superato l’esame, lo dicono i risultati. Quando Vanoli è arrivato sulla panchina viola, la squadra era ventesima e la statistica la dava per retrocessa. Basterà questo per la sua conferma? La risposta tocca a Paratici che ora però per dare l’addio a Vanoli non ha una missione facile: deve trovare un sostituto più bravo, molto più bravo”.