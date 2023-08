Corriere Fiorentino: E Amrabat ora rischia di dover restare

A pagina 8 del Corriere Fiorentino di oggi, troviamo gli articoli sulla Fiorentina. In apertura, grande spazio per: "Gli insostituibili quattro". Sommario: "Il pareggio con il Lecce ha confermato che Nico, Arthur, Milenkovic e Bonaventura sono determinanti: se calano i viola soffronto. E per loro il turnover di Italiano non vale".

In taglio basso tengono banco le vicende di mercato: "E Amrabat ora rischia di dover restare". Sottotitolo: "Nessuna offerta concreta per il marocchino. Per Vranckx si tratta sul prezzo". Occhiello: "Ultime ore frenetiche per la Fiorentina, sul tavolo anche le cessioni di Quarta e Jovic. Il difensore poi andrebbe sostituito con un colpo last minute".