La Fiorentina segue un centrocampista ivoriano, ma in Arabia sparano alto

Secondo quanto riferito dal portale svizzero 4-4-2.ch, la Fiorentina è tra i club interessati ad Amadou Koné, centrocampista ivoriano classe 2005 che un anno fa ha lasciato la Francia per approdare al Neom SC in Arabia.

Richiesta alta

In Serie A lo segue anche l'Atalanta, mentre all'estero piace all'Hull City neopromosso in Premier League. Koné vuole prendersi del tempo prima di fare un salto di carriera, ma la parentesi araba resta per lui soltanto una fase di passaggio.

Il prezzo

La valutazione ad ogni modo non è di poco conto: 15-20 milioni più bonus e una clausola sulla futura rivendita la richiesta del Neom SC. Il calciatore è extracomunitario, avendo passaporto ivoriano e maliano, e non potrà arrivare alla Fiorentina nel prossimo mercato invernale, perché i viola hanno già esaurito gli slot in entrata per gli extracomunitari.