L'approfondimento sul Corriere dello Sport da parte di Alberto Polverosi evidenzia i compiti delicati di Dodô, Mandragora e Comuzzo, nel match in cui la Fiorentina si troverà di fronte il centrocampo più forte della Serie A.

‘McTominay e De Bruyne: gol, fisicità e dinamismo’

“Il Napoli è la squadra più forte della Serie A. Le sue qualità sono diffuse in ogni zona del campo, ma ce n’è una, quella di sinistra e centrosinistra, che unisce il meglio su tre piani: la tecnica, la tattica e la capacità offensiva. McTominay e De Bruyne portano gol, giocate, forza fisica, dinamismo, inserimenti e, dentro tutto questo, hanno già raggiunto un’intesa personale scambiandosi spesso la posizione”.

‘Dodô può creare problemi al Napoli’

"Se Comuzzo va su McTominay, Dodˆo e/o Mandragora dovranno occuparsi di De Bruyne, e poi il contrario. Certo, servirà lo stesso tipo di lavoro anche per la difesa del Napoli, quando Dodô attacca crea spesso dei problemi agli avversari. Ma stavolta la superiorità tecnica è dalla parte del Napoli, per questo occorre il massimo dell’attenzione nella difesa viola. Basta un mezzo secondo di ritardo nella chiusura, nel contrasto o nelle marcatura e quei due lasciano il segno".