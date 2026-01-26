Antognoni: "Ho parlato con Joseph: è molto determinato, vuole continuare ciò che Rocco ha iniziato"

Al termine della messa, anche Giancarlo Antognoni ha rilasciato un commento sulla presidenza Commisso e su ciò che attende la Fiorentina nel futuro prossimo.

Il commento

"Commisso ha fatto molto e la sua famiglia proseguirà il suo lavoro. Una persona che ha dato molto alla Fiorentina, penso alle tre finali anche se non sono andate bene: bisogna ricordarsi di lui per ciò di positivo che ha fatto, e per il Viola Park che a livello europeo è uno dei più bei centri sportivi. Oggi ho parlato con Giuseppe, è molto determinato a continuare sulle orme del padre: tutto ciò che Rocco ha fatto, lui vuole proseguire”.