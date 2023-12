Pagliuca: "Il Bologna ha tutti i mezzi per tornare in Europa. Sartori, insieme a Marotta, è il miglior dirigente italiano"

L'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato a Tuttosport del momento del Bologna, vera e propria concorrente della Fiorentina per l'Europa: “Quest'anno credo sia proprio la volta buona per rivedere i rossoblù in Europa. Non so se sarà Conference o Europa League, o magari qualcosa di più… Credo sia giusto non porsi limiti, perché questa squadra ha tutti i mezzi per tornare a giocare in Europa dopo 25 anni”.

E poi su Thiago Motta ha aggiunto: “E' pronto per allenare una big, anche se ovviamente spero resti un altro anno. Mi piace molto il suo atteggiamento, non parla mai a sproposito. Vorrei ricordare poi il grande lavoro di Sartori, a mio avviso insieme a Marotta il miglior dirigente italiano”.