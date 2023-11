Cukaricki-Fiorentina: Dove seguire la partita in DIRETTA TV. Due possibilità...ma tutte a pagamento

La sfida tra Cukaricki e Fiorentina si giocherà giovedì a Leskovac con inizio alle ore 18.45; la gara sarà valida per il gruppo F di Conference League e sarà trasmessa in diretta (a pagamento) sia da DAZN che da Sky.

Gli abbonati DAZN potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Non solo DAZN ma niente diretta in chiaro

Non solo DAZN, ma c'è anche un'altra possibilità per seguire la gara in TV. Su Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Max (205) e Sky Sport (253). Ma niente diretta in chiaro su TV8 la tv sul digitale terrestre di Sky.

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi a pagamento, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.