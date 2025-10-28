De Magistris: "Hai bruciato Kayode e ora stai bruciando Parisi e Comuzzo. Ma che strategia societaria è? Pioli si è fatto prendere da..."

Il noto tifoso della Fiorentina ed ex campione di pallanuoto della Rari Nantes Florentia Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno dei giovani viola e delle scelte di Pioli nelle ultime partite.

Quanti giocatori bruciati

“Ho visto una partita tra una squadra di calcio che era il Bologna, e una che non lo era. Fortini? I giovani se sono forti vanno fatti giocare. Hai già bruciato Kayode, che era già sulla bocca di tutti. Dopo 3 prestazioni non ottime l'hai regalato in Inghilterra. Stai bruciando Parisi, che era arrivando con grandi aspettative. Stai bruciando Comuzzo. La gestione dei giovani è importante".

Le scelte di Pioli

"L'impressione è che Pioli si sia fatto prendere dai nomi, dalle gerarchie. Il rispetto sì, ma quando si fa la squadra l'allenatore non deve guardare in faccia a nessuno. Qui i giovani li prendi, li metti in panchina, peggiorano. Che strategia societaria è? Parisi l'hai pagato 12 milioni, se lo vendi ora ce ne prendi 4. I ragazzi hanno quella sfrontatezza che in questi momenti serve".