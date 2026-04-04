La probabile formazione della Fiorentina: Comuzzo candidato per il ruolo di terzino destro, Kean punta la maglia da titolare

La Fiorentina va a giocarsi una chiave fondamentale per la salvezza in casa del Verona con tanti assenti, come reso noto dalle convocazioni. Il tecnico Paolo Vanoli dovrà infatti fare a meno degli infortunati Mandragora, Dodò, Parisi, Fortini e Solomon.

Le riflessioni di Vanoli

Senza alcuni titolari disponibili il tecnico viola si trova quindi a dover ridisegnare l'undici iniziale. In porta ci sarà De Gea, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a quattro inserendo Comuzzo sulla destra, con Gosens titolare a sinistra. Per far coppia con Ranieri al centro Pongracic è appena tornato dall'impegno in Sud America con la sua Croazia, ma sembra comunque in vantaggio su Rugani per una maglia dal primo minuto. A centrocampo agiranno Brescianini, Fagioli e Ndour, sugli esterni pronti Harrison e Gudmundsson. Come prima punta c'è Kean avanti nel ballottaggio con Piccoli.

La probabile formazione

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson.