Dodo e Fazzini usciti malconci, oggi gli esami al Viola Park. E sui tempi di recupero...

Altre brutte notizie rischiano di arrivare dalla partita contro la Roma. Lo sconforto per la sconfitta subita contro i giallorossi rischia di ingigantirsi a causa delle condizioni di salute di due giocatori molto importanti per la Fiorentina.

L'infortunio di Dodo

Servirà ancora un po' di tempo per capire quali sono le reali condizioni di Dodo e Fazzini, usciti ieri dal terreno di gioco non in buone condizioni. Il brasiliano ha abbondato il la partita a causa di un dolore al ginocchio sinistro (non quello che due stagioni fa subì la rottura del crociato). Il terzino, a seguito di un rinvio, ha sentito dolore ed è stato costretto a chiedere il cambio. Il giocatore è uscito dal campo sulle proprie gambe, ma zoppicando vistosamente e con una borsa del ghiaccio sul ginocchio dolorante.

Caviglia malconcia

Per Fazzini, invece, si tratta di un problema alla caviglia, una distorsione che dovrà essere seguita con scrupolo: il giocatore, dopo aver accusato il problema al termine di una percussione, è stato rimandato in campo, ma dopo qualche minuto è stato sostituito.

Esami e tempi di recupero

Oggi al Viola Park i giocatori eseguiranno degli esami approfonditi per capire la tipologia e la gravità degli infortuni. La sosta potrebbe garantire loro di riprendere l'attività con la necessaria calma, ma il rischio è che lo stop possa prolungarsi anche oltre.