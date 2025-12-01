Il giornalista fiorentino e vicino alle vicende di casa viola Stefano Cecchi ha parlato della situazione dopo la sconfitta contro l'Atalanta e l'ultimo posto della squadra di Vanoli.

Le parole di Cecchi

“Lo scorso anno Dodˆo arava la fascia, quest'anno è imbarazzante. Dietro non passava niente in difesa, quest'anno passano tutti. Il centrocampo? Si è più debole adesso, ma a un certo punto del trio Cataldi, Bove, Adli non giocava più nessuno lo scorso anno. Mi volete dire che il problema è che non gioca Richardson? Il problema è il depotenziamento generale di questa squadra”.

Un nuovo leader

“Visti gli ultimi episodi credo si sia delineato un nuovo leader all'interno dello spogliatoio che non ci aspettavamo: Dzeko. Anche per esperienza e per l'età che ha è naturale sia lui. Ranieri? Gli voglio bene, nonostante i limiti non possiamo dire che non ci metta carattere e che non ci tenga. La difesa a 4 può essere una soluzione, ma poi non hai gli esterni. Servono soluzioni, ma con questa rosa cambi poco".