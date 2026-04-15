Berardi assente contro la Fiorentina? Non è ancora sicuro. In arrivo il ricorso del Sassuolo

Non è ancora detto che Domenico Berardi salterà la sfida con la Fiorentina, in programma al Franchi domenica 26 aprile. L'attaccante del Sassuolo è stato espulso a seguito dell'alterco avuto nel tunnel degli spogliatoi con il calciatore del Genoa Ellertsson, episodio che gli è costato una squalifica di due giornate.

Il Sassuolo non ci sta

Tuttavia il Sassuolo non ci sta e, in queste ore, presenterà ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo. Qualora venisse accettato, la squalifica sarebbe ridotta da due giornate a una e così Berardi tornerebbe in campo proprio contro la Fiorentina.