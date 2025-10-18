Alberico Evani, ex giocatore del Milan ed ex tecnico dell'Italia Under 21 e della Sampdoria, è intervenuto a 30° minuto in onda su Italia 7 per esprimere i suoi pareri sulla Fiorentina: “È una sorpresa che la Fiorentina non sia partita bene, l'avevo inserita tra le possibili outsider di questa Serie A. Ci sono momenti in cui raccogli meno di quanto meriti, ma il valore resta. Pioli contro il Milan avrà una partita complicata, però deve ritrovare certezze e continuità”.

Sui singoli

Evani ha commentato: “Gudmundsson è un giocatore importante, ma da quando è a Firenze non abbiamo ancora visto la sua vera versione, gli serve trovare la posizione e la fiducia giusta. Kean invece è cresciuto tanto: prima non era continuo, adesso è determinante. Firenze è la sua piazza, gli ha dato consapevolezza e fiducia nei suoi mezzi. Lui può ancora migliorare per il bene della Fiorentina e della Nazionale. Fazzini ’ho visto all’Empoli e mi piace molto. Unisce qualità e quantità, e questo nel calcio attuale è fondamentale. Ben vengano società come la Fiorentina che puntano su giovani italiani: è la strada giusta per costruire un futuro solido”.

“Per fare un campionato diverso la Fiorentina deve…”

Ha poi specificato: “Ritengo che la Fiorentina abbia tutte le potenzialità per fare un campionato diverso. Le serve soltanto ritrovare convinzione e continuità”.