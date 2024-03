Domenica funesta in casa Fiorentina: dopo la Femminile, cade anche l'Under 18. Cinquina rifilata dall'Atalanta

Dopo il netto KO della Fiorentina Femminile contro l'Inter, anche la Viola Under 18 ha rimediato una dura sconfitta contro l’Atalanta.

Senza i Nazionali non è stato facile

A Zingonia è finita 5-0 per i nerazzurri. In rete Cassa, autore di una doppietta, Previtali, Baldo e un autogol di Kouadio. Senza i nazionali Leonardelli e Deli (oggi impiegati nel successo della Nazionale Under 18 sull'Austria), si interrompe la serie positiva di otto risultati utili di fila contro la seconda della classifica.

Papalato si ferma a 40

I viola di mister Papalato restano a 40 punti in classifica, a fronte comunque di una stagione positiva. Obiettivo: cercare di restare in zona playoff, per andare a giocarsi il campionato nelle fasi finali della stagione.