Un'avventura mai decollata del tutto a Brighton: così Alzate è alla ricerca di una nuova opportunità

La Fiorentina e il Siviglia seguono Steven Alzate del Brighton. De Zerbi non ha convocato il centrocampista colombiano nell'ultima sfida contro il Wolverhampton: c'è dunque aria di addio, che in realtà è prolungata da qualche tempo.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nella lunga avventura al Brighton, tra prestiti e sprazzi, Alzate non è mai riuscito a far valere la sua versione migliore. Adesso, è il centrocampista stesso a cercare una nuova sfida altrove, che gli garantisca titolarità e maggiori possibilità di scendere in campo più spesso.